Bursa'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'da tarım alanında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın tamamen kontrol altına alındı.

Bursa Çevre Yolu İsmetiye Mahallesi yakınlarında tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Büyüyen alevler, yakındaki ormanlık alana da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 2 helikopter, 1 insansız hava aracı, 14 arazöz, 41 araç ve 139 personelle müdahale edildi.

Yerleşim yerine yakın bölgedeki yangın nedeniyle bazı ev sahipleri evlerini boşalttı.

Mahalle sakinlerinin telaş yaşadığı yangında, ahırlardaki hayvanlar da çıkarılarak güvenli bölgeye alındı.

Ekiplerce tamamen kontrol altına alınan yangın bölgesindeki söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.