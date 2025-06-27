Bursa'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

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Bursa'nın İsmetiye Mahallesi yakınlarında tarım alanında başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle tamamen kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle yerleşim yerinden bazı evler boşaltıldı.

Bursa'da tarım alanında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın tamamen kontrol altına alındı.

Bursa Çevre Yolu İsmetiye Mahallesi yakınlarında tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Büyüyen alevler, yakındaki ormanlık alana da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 2 helikopter, 1 insansız hava aracı, 14 arazöz, 41 araç ve 139 personelle müdahale edildi.

Yerleşim yerine yakın bölgedeki yangın nedeniyle bazı ev sahipleri evlerini boşalttı.

Mahalle sakinlerinin telaş yaşadığı yangında, ahırlardaki hayvanlar da çıkarılarak güvenli bölgeye alındı.

Ekiplerce tamamen kontrol altına alınan yangın bölgesindeki söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
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