Bursa'daki Ulu Cami Bahçesindeki Tarihi Çınar Daldan Koptu

Bursa'da erken dönem Osmanlı sanatının tüm özelliklerini yansıtan ve Türk-İslam dünyasının en önemli mabetleri arasında yer alan Ulu Cami'nin bahçesindeki tarihi çınarın dalı kırıldı.

Osmanlı'nın dördüncü hükümdarı Yıldırım Bayezid tarafından 1396-1399 yıllarında yaptırılan, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde "Bursa'nın Ayasofya'sıdır. Bütün camilerin ulusudur" ifadesiyle anlatılan caminin bahçesindeki tarihi çınar ağacının büyük dalı henüz bilinmeyen bir nedenle koptu.

Ağacın gövdesiyle yanında bulunan şadırvan arasında sıkışan dal, belediye personelinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Osmanlı'nın ilk payitahtı Bursa'da 100 ila 650 yaşlarında tescilli 1200'den fazla anıt ağaç bulunuyor.