Bursa'daki Ukraynalılar savaşı, mum yakıp, katliamı canlandırarak protesto etti - Haberler

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Bursa'daki Ukraynalılar savaşı, mum yakıp, katliamı canlandırarak protesto etti

Demirören Haber Ajansı - Semih Şahin - Güncel
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Bursa'daki Ukraynalılar savaşı, mum yakıp, katliamı canlandırarak protesto etti

BURSA'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya-Ukrayna savaşını, katliamı canlandırarak protesto etti.

BURSA (DHA) - BURSA'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya- Ukrayna savaşını, katliamı canlandırarak protesto etti. Pankart açıp, ölenler için mum yakan Ukraynalılar, savaşın bir an önce bitmesini istedi, gözyaşı döktü.

Kent Meydanı'nda bir araya gelen Ukraynalılar, pankartlar açıp, marşlar ve şarkılar söyleyerek Rusya- Ukrayna savaşını protesto etti. Yaklaşık 30 kişilik grup, marşları söylerken gözyaşı döktü. Yaşananları canlandıran gruptakilerden, elleri arkadan bağlı olarak yerde yatan 2 kişi de Bucha ve İrpin'de sokaklarda ölen Ukraynalıları temsil etti.

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Ukrayna'da yaşananların insanlık dramı olduğunu dile getiren Bursa Ukraynalılar Derneği Başkanı Viktorya Avşar, şunları söyledi:

"Bursa'da yaşayan Ukraynalılar olarak buraya geldik. Bugün toplanmamızın sebebi, Ukrayna'da Rus askerleri tarafından işlenen suçları kınamak ve Türk halkına göstermek. Bu savaşta ölenlerin ve masum bir şekilde öldürülenlerin anısına onları onurlandırmak. Ukrayna halkıyla birlikte bizim kalbimiz bu duruma çok acıyor. Biz yurt dışında olsak bile Ukrayna'da yaşayan ailelerimiz, babalarımız, annelerimiz var. Her gün haberlerle yatıp kalkıyoruz. 21'inci yüzyıldayız, bu savaşın olmaması gerekiyor. Ukrayna gibi büyük bir ülkeye bu şekilde girilemez. İnanılır gibi bir durum değil ama maalesef gerçek. Benim ailem şu an güvenilir bir bölgede ama ailesini buraya getiren arkadaşlar var. Biz de bugün pankartlarla Rusya'nın Ukrayna'da işlediği savaş suçlarını göstermek istedik. Ukrayna'daki bir şehirde bombalanan doğum evi, sokaklarda öldürülen insanların resimlerini koyduk. Yerde yatan 2 kişi de Bucha, İrpin bölgesinde sokaklarda ölen kişileri temsil ediyor."


Bursa'daki Ukraynalılar savaşı, mum yakıp, katliamı canlandırarak protesto etti

Bursa'daki Ukraynalılar savaşı, mum yakıp, katliamı canlandırarak protesto etti

Bursa'daki Ukraynalılar savaşı, mum yakıp, katliamı canlandırarak protesto etti

Bursa'daki Ukraynalılar savaşı, mum yakıp, katliamı canlandırarak protesto etti

Bursa'daki Ukraynalılar savaşı, mum yakıp, katliamı canlandırarak protesto etti

Bursa'daki Ukraynalılar savaşı, mum yakıp, katliamı canlandırarak protesto etti

Bursa'daki Ukraynalılar savaşı, mum yakıp, katliamı canlandırarak protesto etti

Bursa'daki Ukraynalılar savaşı, mum yakıp, katliamı canlandırarak protesto etti

Bursa'daki Ukraynalılar savaşı, mum yakıp, katliamı canlandırarak protesto etti

Bursa'daki Ukraynalılar savaşı, mum yakıp, katliamı canlandırarak protesto etti

Bursa'daki Ukraynalılar savaşı, mum yakıp, katliamı canlandırarak protesto etti

Bursa'daki Ukraynalılar savaşı, mum yakıp, katliamı canlandırarak protesto etti

Bursa'daki Ukraynalılar savaşı, mum yakıp, katliamı canlandırarak protesto etti

Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin - Güncel

Protesto, Ukrayna, Rusya, Bursa, Güncel, Haberler

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