Bursa'daki uçak kazasında ölen pilotun cenazesi ailesine teslim edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'daki uçak kazasında ölen pilotun cenazesi ailesine teslim edildi

AA - Mustafa Yılmaz - Güncel
 - Güncelleme:
Bursa'daki uçak kazasında ölen pilotun cenazesi ailesine teslim edildi

Bursa'da, Yunuseli Havaalanı yakınında düşen tek motorlu eğitim uçağında yaşamını yitiren pilot Murat Avşar'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Mersin'e götürüldü.

MERSİN (AA) - Bursa'da, Yunuseli Havaalanı yakınında düşen tek motorlu eğitim uçağında yaşamını yitiren pilot Murat Avşar'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Mersin'e götürüldü.

Avşar'ın Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan ailesine teslim edilen cenazesi, Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü gasilhanesindeki işlemlerin ardından İnegöl ilçesindeki evinin önüne getirildi.

Helallik alınmasının ardından Avşar için Alanyurt Hüdai Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Mersin'e götürülen Murat Avşar'ın cenazesinin, yarın öğle vakti kılınacak namazın ardından Toroslar ilçesindeki Akbelen Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Olay

Bursa'da dün Yunuseli Havaalanı'ndan kalkışından kısa bir süre sonra irtibat sağlanamayan tek motorlu eğitim uçağı, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta 2 katlı binaya çarptıktan sonra evlerin arasına düşmüştü.

Sokakta parçalanarak alev alan uçaktaki eğitmen pilot Furkan Otkum (29) ile pilot Murat Avşar (32) hayatını kaybetmişti. Olayda ayrıca 2 araç yanmış, 2 evde hasar meydana gelmişti.

AA / Mustafa Yılmaz - Güncel

Bursa Adli Tıp Kurumu, Mersin, Pilot, Bursa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title