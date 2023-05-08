Bursa'daki terör saldırısının sanıkları yargılanıyor

Bursa'da geçen yıl infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in şehit olmasına, 23 ceza infaz kurumu personelinin yaralanmasına neden olan terör saldırısına ilişkin davada 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa'da geçen yıl infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in şehit olmasına, 23 ceza infaz kurumu personelinin yaralanmasına neden olan terör saldırısına ilişkin davada 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, haklarında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma", "tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bombalama suretiyle tasarlayarak öldürme ve öldürmeye teşebbüs", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme", "kamu malına zarar verme", "mala zarar verme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 913'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanıklar Seda Baykan, Dilek Arsu, Mehmet Mustafa Uzkar ve Cebrail Gündoğdu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Saldırıda şehit olan Cengiz Yiğit'in eşi Şenay Yiğit'in avukatı ile sanık avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Söz verilen sanıklar, mazeret bildirerek savunma hazırlayamadıklarını, bu celsede savunma yapamayacaklarını belirterek, mahkemeden süre istedi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Müvekkilinin İzmir'de devam eden başka bir davası daha bulunduğunu belirten Cebrail Gündoğdu'nun vekili ise dosyaların İzmir'de birleştirilmesi talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, sanıklara savunma hazırlamaları için son kez süre verilmesi ve Cebrail Gündoğdu'nun İzmir'deki dosyasının birleştirilmesine muvafakat verilmesini istedi.

Şenay Yiğit'in avukatı ise sanıkların en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Gündoğdu'nun avukatının birleştirme talebinin değerlendirilmesi için İzmir'deki dosyasının iddianamesinin istenmesine karar verdi. Sanıkların savunma hazırlamak için süre taleplerinin kabulüne ve tutukluluk hallerinin devamına hükmeden heyet duruşmayı erteledi.

İddianameden

Kentte 20 Nisan 2022'de Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna giden infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında yaşanan terör saldırısında infaz koruma memuru Cengiz Yiğit şehit olmuş, 23 ceza infaz kurumu personeli de yaralanmıştı.

Saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma sonucu geçen yıl 17 Eylül'de terör örgütü MLKP üyesi Seda Baykan ve Dilek Arsu ile Mehmet Mustafa Uzkar, 22 Ekim'de de örgüt üyesi Cebrail Gündoğdu, İzmir'de yakalanarak tutuklanmıştı.

Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede, patlamadan hemen sonra ivedilikle saldırıyı gerçekleştiren şahısların tespiti amacıyla yoğun bir araştırmaya başlandığı, özellikle çevrede bulunan kamera görüntülerinin incelendiği ve sosyal medya üzerinden patlamaya ilişkin araştırmalar yapıldığı aktarılarak, "Patlamayı Devrimci Karargah, DKP/BÖG, MKP, MLKP, MLSPB, TİKB, TKEP-L, TKP/ML ve PKK/KCK/YPG" silahlı terör örgütlerinin birlikte oluşturduğu HBDH terör örgütünün üstlendiği kaydedilmişti.

İddianamede, sanıklar Seda Baykan ve Dilek Arsu'nın saldırı için keşif yaptıkları sırada Mehmet Mustafa Uzkar ve Cebrail Gündoğdu'nun Balıkesir'in Edremit ilçesindeki hücre evinde patlamaya neden olan el yapımı patlayıcıyı hazırladıkları, saldırıdan sonra izlerini kaybettirdiklerini düşünen sanıkların başka eylem arayışına girdikleri ve bu amaçla İzmir'de eylem yapmaya karar verdikleri anlatılmıştı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamenin ekinde, iki kadın teröristin patlama öncesinde, sırasında ve sonrasında güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüleri yer almıştı.