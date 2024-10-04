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Bursa'daki Tekstil Fabrikasında Yangın: 1 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'daki Tekstil Fabrikasında Yangın: 1 İşçi Hastaneye Kaldırıldı
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Bursa'nın Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen bir işçi hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni inceleniyor.

BURSA'da tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 işçi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde (DOSAB) faaliyet gösteren, 600 işçinin çalıştığı tekstil fabrikasında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanları fark eden işçiler fabrikayı tahliye ederken, 1 kişi dumandan etkilendi. İhbarla bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen işçi, ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Olaylar 3-sayfa İtfaiye Güncel Yaşam Bursa

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