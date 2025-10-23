Bursa'daki Tarihi Çınar Ağacına Bakım ve Restorasyon Çalışması Başlatıldı

Bursa'nın simgelerinden Ulu Cami'nin bahçesinde dalı kırılan tarihi çınar ağacının çürümesini önlemek için çalışma başlatıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün henüz belirlenemeyen nedenle dalı kopan 346 yaşındaki çınar ağacı için bakım ve restorasyon çalışmalarına başlandı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan incelemede, anıt ağacın açık yarasında çürümüş ve mantarlaşmış bölümler tespit edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla, "çürümeye yol açan" bakteriler temizlendi. Ağacın iskeletine teller aracılığıyla destek uygulandı ve özel yalıtım malzemesi kullanılarak ağacın açık yarası kapatıldı. Tedavi gören kısım boyanarak çınar ağacının formu yeniden düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, olay sonrası ekiplerin hızla bakım ve restorasyon işlemlerine başladığını bildirdi.

Osmanlı Devleti'nin rüyadan cihan devletine geçişinin müjdesi olan çınar ağaçlarının Bursa'nın kadim tarihinin en önemli tanıkları olduğunu dile getiren Bozbey, Büyükşehir Belediyesinin kentin süsü olan anıt ağaçların bakımını düzenli olarak yaptığını hatırlattı.

Bozbey, çevreye, doğaya ve ağaçlara verdikleri önemin altını çizerek, kentin "Yeşil Bursa" kimliğine yeniden kavuşması için kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini belirtti.