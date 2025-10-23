Haberler

Bursa'daki Tarihi Çınar Ağacına Bakım ve Restorasyon Çalışması Başlatıldı

Bursa'daki Tarihi Çınar Ağacına Bakım ve Restorasyon Çalışması Başlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Ulu Cami bahçesindeki 346 yaşındaki tarihi çınar ağacının dalı kırıldı. Büyükşehir Belediyesi, çürümeyi önlemek için bakım ve restorasyon çalışmalarına başladı.

Bursa'nın simgelerinden Ulu Cami'nin bahçesinde dalı kırılan tarihi çınar ağacının çürümesini önlemek için çalışma başlatıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün henüz belirlenemeyen nedenle dalı kopan 346 yaşındaki çınar ağacı için bakım ve restorasyon çalışmalarına başlandı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan incelemede, anıt ağacın açık yarasında çürümüş ve mantarlaşmış bölümler tespit edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla, "çürümeye yol açan" bakteriler temizlendi. Ağacın iskeletine teller aracılığıyla destek uygulandı ve özel yalıtım malzemesi kullanılarak ağacın açık yarası kapatıldı. Tedavi gören kısım boyanarak çınar ağacının formu yeniden düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, olay sonrası ekiplerin hızla bakım ve restorasyon işlemlerine başladığını bildirdi.

Osmanlı Devleti'nin rüyadan cihan devletine geçişinin müjdesi olan çınar ağaçlarının Bursa'nın kadim tarihinin en önemli tanıkları olduğunu dile getiren Bozbey, Büyükşehir Belediyesinin kentin süsü olan anıt ağaçların bakımını düzenli olarak yaptığını hatırlattı.

Bozbey, çevreye, doğaya ve ağaçlara verdikleri önemin altını çizerek, kentin "Yeşil Bursa" kimliğine yeniden kavuşması için kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Ahmet Türk kayyuma gerekçe olan davadan beraat etti

Ahmet Türk hakkında açılan "kayyum" davasında karar çıktı
Bir ilimiz sele teslim! Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili

Bir ilimiz sele teslim! Vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor'ın yıldızı Nagihan Karadere'ye adeta nazar değdi: Şu halime bakın

Ünlü isme adeta nazar değdi! Son halini gören şaştı kaldı
Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşmede gerginlik

Türkiye'nin kilitlendiği yüzleşme! Duruşmada gerginlik çıktı
Bir müze daha soyuldu! Yüzlerce altın ve gümüş para çalındı

Bir müze daha soyuldu! Yüzlerce altın ve gümüş para çalındı
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Survivor'ın yıldızı Nagihan Karadere'ye adeta nazar değdi: Şu halime bakın

Ünlü isme adeta nazar değdi! Son halini gören şaştı kaldı
Organik diye sattılar, içinden neler çıktı neler

Organik diye sattılar, içinden neler çıktı neler
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Arda Güler İspanyolları hayrete düşürdü

Arda İspanyolları hayrete düşürdü
Türk Bayrağı Gazze'de dalgalandı, Netanyahu sinirden köpürdü

Netanyahu'yu küplere bindiren fotoğraf! Bu sözler kriz çıkartır
İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak

İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence uzaylı

Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence...
Fenerbahçe'ye Stuttgart maçı öncesi çifte müjde

Fenerbahçe'ye Stuttgart maçı öncesi çifte müjde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.