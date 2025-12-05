Haberler

Bursa'da gece kulübünde 1 kişinin öldüğü kavgayla ilgili davada karar açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir gece kulübünde, çalışanlar ve müşteriler arasında çıkan gürültü nedeniyle bir kişinin öldüğü silahlı kavgada yargılanan 12 sanıktan bazılarına hapis cezası verildi. Anıl E, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası aldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir gece kulübünde, çalışanlar ile müşteriler arasında gürültü nedeniyle çıkan, bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 12 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Anıl E, tutuksuz sanıklar Rüştü Şamil E, İbrahim İ, Yasin K, Muhammed Okan K, Necdet H, İbrahim K, Enes K, Süleyman K. ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen müştekiler İbrahim K. ve Enes K, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı, celse arasında sunulan mütalaasını tekrar etti.

Söz verilen sanıklar, beraatlerini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Rüştü Şamil E'ye "kasten yaralama" suçundan 4 yıl 19 ay 15 gün, "silahla tehdit" suçundan 3 yıl, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıl 6 ay hapis ve adli para cezasına hükmetti.

Sanık Anıl E'ye, "kasten öldürme" suçundan hükmedilen müebbet hapis cezası tahrik ve takdir indirimiyle 15 yıl hapis, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından ayrı ayrı 5 yıl 5 ay hapis, 4 yıl 7 ay hapis ve 6 yıl 6 ay 22 gün hapis karşılığı adli para cezası verildi.

Farklı bir suçtan tutuklu bulunan sanık Çağlar B, "kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 3 ay hapis, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıl 6 ay hapis ve adli para cezası, Muhammed Okan K, "kasten yaralama" suçundan 2 ay 7 gün hapis, "silahla tehdit" suçundan 3 yıl 9 ay hapis, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıl 6 ay hapis ve adli para cezasına çarptırıldı.

Yasin K'ye "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 6 ay hapis, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 4 yıl 7 ay hapis ve adli para cezası verildi.

Aydın Ö, Erşan Salih A. ve İbrahim İ'nin "suçluyu kayırma" suçundan hükmedilen hapis cezaları için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Heyet, Alperen G, Necdet H. ve Anıl Y. ile Süleyman K'nin ise beraatine hükmetti.

Olay

Nilüfer ilçesinde 7 Eylül 2023'te Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'ndaki gece kulübünün girişinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi silahla yaralanmıştı. Yaralılardan Gökhan Kılıç hastanede hayatını kaybetmiş, diğer 3 kişi tedavi altına alınmıştı.

Polis ekipleri, kavgaya karışan 12 şüpheliyi gözaltına almış, zanlıların evlerinde 4 ruhsatsız silah ele geçirilmişti. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Anıl E, Anıl Y, Yasin K, Rüştü Şamil E, Çağlar B. ve Muhammed Okan K. tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Elif Özlem Çelikler - Güncel
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi

Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Brezilya'da spor salonunda talihsiz kaza: Müze müdürü hayatını kaybetti

Antrenman felaketle bitti: Şehrin sevilen ismi hayatını kaybetti
Oyuncu Celil Nalçakan trafik kazası geçirdi

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
Venezuela'da ABD'nin terör örgütü ilan ettiği suç çeteleri yenilgiye uğratıldı

ABD terör örgütü ilan etmişti! Yenilgiye uğratıldılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.