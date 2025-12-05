Bursa'da gece kulübünde 1 kişinin öldüğü kavgayla ilgili davada karar açıklandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir gece kulübünde, çalışanlar ile müşteriler arasında gürültü nedeniyle çıkan, bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 12 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Anıl E, tutuksuz sanıklar Rüştü Şamil E, İbrahim İ, Yasin K, Muhammed Okan K, Necdet H, İbrahim K, Enes K, Süleyman K. ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen müştekiler İbrahim K. ve Enes K, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı, celse arasında sunulan mütalaasını tekrar etti.

Söz verilen sanıklar, beraatlerini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Rüştü Şamil E'ye "kasten yaralama" suçundan 4 yıl 19 ay 15 gün, "silahla tehdit" suçundan 3 yıl, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıl 6 ay hapis ve adli para cezasına hükmetti.

Sanık Anıl E'ye, "kasten öldürme" suçundan hükmedilen müebbet hapis cezası tahrik ve takdir indirimiyle 15 yıl hapis, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından ayrı ayrı 5 yıl 5 ay hapis, 4 yıl 7 ay hapis ve 6 yıl 6 ay 22 gün hapis karşılığı adli para cezası verildi.

Farklı bir suçtan tutuklu bulunan sanık Çağlar B, "kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 3 ay hapis, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıl 6 ay hapis ve adli para cezası, Muhammed Okan K, "kasten yaralama" suçundan 2 ay 7 gün hapis, "silahla tehdit" suçundan 3 yıl 9 ay hapis, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıl 6 ay hapis ve adli para cezasına çarptırıldı.

Yasin K'ye "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 6 ay hapis, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 4 yıl 7 ay hapis ve adli para cezası verildi.

Aydın Ö, Erşan Salih A. ve İbrahim İ'nin "suçluyu kayırma" suçundan hükmedilen hapis cezaları için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Heyet, Alperen G, Necdet H. ve Anıl Y. ile Süleyman K'nin ise beraatine hükmetti.

Olay

Nilüfer ilçesinde 7 Eylül 2023'te Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'ndaki gece kulübünün girişinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi silahla yaralanmıştı. Yaralılardan Gökhan Kılıç hastanede hayatını kaybetmiş, diğer 3 kişi tedavi altına alınmıştı.

Polis ekipleri, kavgaya karışan 12 şüpheliyi gözaltına almış, zanlıların evlerinde 4 ruhsatsız silah ele geçirilmişti. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Anıl E, Anıl Y, Yasin K, Rüştü Şamil E, Çağlar B. ve Muhammed Okan K. tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.