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Bursa'daki şeftali bahçeleri pembeye büründü

AA - Uğur Ulu - Güncel
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Bursa'daki şeftali bahçeleri pembeye büründü

Bursa'da hava sıcaklıklarının son günlerde artmasıyla meyve ağaçları çiçek açmaya başladı.

BURSA (AA) - Bursa'da hava sıcaklıklarının son günlerde artmasıyla meyve ağaçları çiçek açmaya başladı.

Marmara Bölgesi'nin güneyinde yer alan kentte armut, şeftali, üzüm, kiraz, erik, siyah incir başta olmak üzere çok sayıda meyve üretiliyor.

Bol yağışlı geçen kışın ardından merkez ve ilçelerde ilkbaharda hava sıcaklıklarında artışlar yaşanıyor.

Zaman zaman nisan yağmurlarının da etkili olduğu Bursa'daki meyve bahçeleri, ağaçların çiçek açmaya başlamasıyla farklı renklere büründü.

Kentin meşhur şeftalisinin üretildiği bahçelerde ise ağaçlardaki pembe çiçekler ve zeminin yeşilliğiyle ayrı bir güzellik oluştu.

Pembe ve yeşil renk cümbüşü ile belgesellik görüntüler veren bahçeler, dronla da görüntülendi.

Bursa'daki şeftali bahçeleri pembeye büründü

Bursa'daki şeftali bahçeleri pembeye büründü

Bursa'daki şeftali bahçeleri pembeye büründü

Bursa'daki şeftali bahçeleri pembeye büründü

AA / Uğur Ulu - Güncel

Marmara Bölgesi, Bursa, Erik, Güncel, Haberler

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