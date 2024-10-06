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Bursa'daki Palet Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'daki Palet Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
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Bursa'nın Karacabey ilçesindeki bir palet fabrikasında çıkan yangın, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı. Yangın sırasında itfaiye ekiplerinden 3'ü rahatsızlandı, evcil bir tavşan ise yangından kurtarıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Uluabat Mahallesi yakınında Bursa-Balıkesir yolundaki bir palet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye erlerinden 3'ü yüksek ısıdan dolayı rahatsızlık yaşadı. Sağlık ekiplerince oksijen desteği verilen erlerden 2'si tedbiren hastaneye götürüldü. İtfaiye erlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Alevlerin arasında kalan tavşan vatandaş tarafından kurtarıldı

Öte yandan fabrika alanındaki bir kafeste beslenen evcil tavşan, alevleri fark edip bölgeye gelen Bilal Dile ve Salih Belciler tarafından kurtarıldı.

Dile, AA muhabirine, yakındaki Uluabat Deresi'nde arkadaşı Belciler ile balık tutarken alevleri fark ettiklerini söyledi.

Yaklaşık 2 kilometre yürüyerek bölgeye geldiklerini, sıcaktan yer yer eriyen tel örgülerin altından kaçan tavşanı gördüklerini anlatan Dile, "Köprü altında balık tutuyorduk, alevleri gördük önce, gökte kıpkırmızı bir ışık vardı. Bu tarafa yürüdüğümüzde palet fabrikasının yandığını anladık." dedi.

Bölgeye geldiklerinde tavşanın ateşten kaçtığını, sonra da yeniden yuvasına dönmeye çalıştığını görünce onu kurtarmaya çalıştıklarını anlatan Dile, "Alevler ilk geldiğimizde bayağı yüksekti, tüm paletler yanıyordu. Tavşanı kurtardık ve çalışmalara yardım ettik. Kovalamaca da oldu, üstüm başımdan da belli. Tavşanın üstüne atladım, çamurun içinde koştuk ama sonunda kurtardık." diye konuştu.

Dile, yangından dolayı korkan tavşana su içirdiğini ve bir süre yanından ayırmayacağını da ifade etti.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Güncel

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