Bursa'daki Otomotiv Fabrikasında Yangın Çıktı

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Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir otomotiv fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otomotiv fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Hasanağa Mahallesi'ndeki bir otomotiv fabrikasının depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle diğer birimlere sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
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