Bursa'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden öğrencinin cenazesi toprağa verildi
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Bursa'da öğrencileri taşıyan tur otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Çağan Özgen Çelik, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
Bursa'da öğrencileri taşıyan tur otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Çağan Özgen Çelik, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
Çanakkale'deki tarih gezisinden dönen otobüsün Bursa'da kaza yapması sonucu yaşamını yitiren 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Çelik'in cenazesi Çimşit Mezarlığı'na getirildi.
Cenazeye katılan Çelik'in ailesi ve arkadaşları gözyaşı döktü.
Çelik'in cenazesi, Sincan Çimşit Mezarlığı Camisi'nde kılınan ikindi namazının ardından defnedildi.
Çanakkale'den Ankara'ya gittiği öğrenilen 06 BFV 850 plakalı Metropol Turizm'e ait tur otobüsü, dün İnegöl ilçesi Şehitler mevkisinde bariyere çarparak devrilmişti. Kazada, sürücü ile 2 öğrenci hayatını kaybetmiş, 44 kişi yaralanmıştı.