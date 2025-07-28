Bursa'daki Orman Yangınının Şüphelisi, Çalıştığı Benzin İstasyonunda İtiraf Etti

BENZİN ALDIĞI AKARYAKIT İSTASYONUNDA ÇALIŞMIŞ

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde 3 gündür devam eden orman yangınına ilişkin gözaltına alınıp ilk ifadesinde suçunun itiraf eden Ufuk A.'nın, benzini aldığı akaryakıt istasyonunda daha önce 6-7 ay süreyle çalıştığı ortayla çıktı. İlçedeki bir inşaatta çalıştığı belirtilen Ufuk A.'nın ailesiyle de arasının kötü olduğunu ve eve gitmediğini söyleyen amcası Zekeriya A. (50), "Askeriyeden FETÖ'den alındı. Benzinlikte çalışıyordu, aşağıda. Oradan ayrıldı ama yukarıda inşaatta başlamıştı ama bu olayları yaşadık. Psikolojik sorunları var" dedi.

AİLESİ EMNİYETE VE KAYMAKAMLIĞA ŞİKAYET ETMİŞ

5 çocuklu ailenin Ufuk A. ile baş edemediği için kaymakamlığa ve emniyete şikayette bulunduğunu da söyleyen Zekeriya A., en son dün sabah emniyete tekrar şikayet başvurusu yapıldığını belirterek, "Burada kaymakamlığa, emniyete başvurduk 1 hafta önce. Aracı buradan aldı, buradan şahıstan birinden aldı. Ailesiyle arası kötüydü, eve gitmiyordu. Benzinlikte 6-7 ay çalıştı. Tanımadığı kişilere sataşıyordu. Bankadaki birine saldırmış. Babasına saldırdı, ben ayırdım. Ondan sonra da işte bu olayı yapmış. Öyle diyorlar bilmiyoruz. Ailesi Bursa'da, gece gittiler" diye konuştu.

Yiğithan HÜYÜK-Hüseyin SEZGİN/HARMANCIK (Bursa),