Bursa'daki Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Bursa'daki Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınına 8 helikopter, 2 uçak ve 242 personelle müdahale ediliyor. Yangınla mücadele çalışmaları kesintisiz sürüyor.

8 HELİKOPTER, 2 UÇAKLA MÜDAHALE EDİLİYOR

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Girencik Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale çalışmaları havadan ve karadan sürüyor. Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangınla mücadele çalışmalarının kesintisiz olarak devam ettiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"18 Haziran Çarşamba günü, saat 14.37'de Orhaneli ilçesi, Girencik Mahallesi'nde orman yangını ihbarı alınmıştır. İhbarın ardından bölgeye hızla sevk edilen ekipler, saat 14.45 itibarıyla yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirmiştir. Yangının kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi amacıyla, çevre illerden de gelen destek ekipleriyle birlikte yangına 242 personel; 8 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 33 arazöz, 10 su tankeri, 1 TOMA, 4 iş makinesi ve 25 araç ile müdahale edilmektedir. Yangınla mücadele çalışmaları kesintisiz şekilde devam etmekte olup, gelişmeler anbean takip edilmektedir. Vatandaşlarımızın da ormanlık alanlarda azami dikkat göstermeleri ve herhangi bir yangın ihbarı durumunda ivedilikle ilgili birimlere bilgi vermeleri büyük önem taşımaktadır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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