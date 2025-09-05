Haberler

Bursa'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan orman yangını, 3 uçak, 11 helikopter, 37 arazöz ve 242 personelin müdahalesiyle 5 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi kırsal Gündoğdu Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 14.00 sıralarında çıkan yangın, 3 uçak, 11 helikopter, 37 arazöz, 2 iş makinesi ve 242 personelin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 5 saatte, saat 19.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Hüseyin SEZGİN/ BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
