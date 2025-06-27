Bursa'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orman Genel Müdürlüğü, Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki ormanlık alana sıçrayan yangının büyük oranda kontrol altına alındığını duyurdu. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangının büyük oranda kontrol altına alındığını açıkladı. OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Orman dışı alanda başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın, büyük oranda kontrol altına alınmıştır. Tam kontrolün sağlanmasına yönelik çalışmalar ekiplerimiz tarafından aralıksız sürdürülmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakan Işıkhan'dan ara zam müjdesi! Emekli maaşı için çalışma yapılıyor

Bakan Işıkhan'dan milyonlarca kişiye ara zam müjdesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahtalı Hamido'nun oğlu parkta ölü bulundu

Ünlü sanatçının oğlu parkta ölü bulundu
Fenerbahçe'de tarihi imza! 2029'un sonuna kadar takımın başında olacak

Fenerbahçe'de tarihi imza! 2029'un sonuna kadar takımın başında olacak
Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı

Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
Mustafa Sandal'a mahkemeden kötü haber

Mahkemenin belirlediği yeni kira Sandal'ın keyfini kaçıracak
Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı! Şarkıdaki sözler bir hayli manidar

Sedat Peker, doğum gününde ortaya çıktı! Çalan şarkıya bakın
9 kişiyi parçalara ayıran 'Twitter katili' idam edildi

9 kişiyi parçalara ayıran "Twitter katili" idam edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.