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Bursa'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa'daki orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Nilüfer ilçesindeki yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bursa'daki orman yangınının kontrol altına alındığını belirterek, "Ekiplerimizin havadan ve karadan yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınan Nilüfer ilçesindeki yangında soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. Yeşil Bursa'mıza ve tüm Bursalı vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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