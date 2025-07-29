Bursa'daki Orman Yangını 4. Gününde Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerinde süren orman yangınını söndürme çalışmaları kapsamında vatandaşların katkılarıyla gölet oluşturuldu. Yangın söndürme helikopterleri için su temin edilmesi amaçlanıyor.

Bursa'daki orman yangını 4'üncü gününde; yanan alanlar dronla görüntülendi (7)

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına vatandaşların desteği sürüyor. Orhaneli-Harmancık yolu arasında iş makineleri ile kazarak çukur oluşturdukları alanın üstünü brandayla kaplayan vatandaşlar, su tankerleri ve hortumlarla çukuru suyla doldurup, yangın söndürme helikopterleri için gölet oluşturdu. Gölet ve helikopterlerin buradan su aldığı anlar, DHA muhabirleri tarafından görüntülendi.

Haber: Yiğithan HÜYÜK

Kamera: Hüseyin SEZGİN/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Aylık 1 Gram Altınla Ev Sahibi Olmak Mümkün mü?

Aylık 1 Gram Altınla Ev Sahibi Olmak Mümkün mü?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut kredisinde faiz düştü! İşte 1 milyon liralık kredide güncel faiz oranı

Ev alacaklar dikkat! Konut kredisi faizlerinde büyük düşüş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.