Bursa'daki Orman Yangını 4. Günde Su Göleti Oluşturuldu
Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerinde süren orman yangınına karşı vatandaşlar, helikopterler için su göleti oluşturdu. Yangın söndürme çalışmalarına destek veren vatandaşlar, iş makineleriyle çukurlar kazıp, su tankerleriyle bu alanları doldurdu.
1)BURSA'DAKİ ORMAN YANGINI 4'ÜNCÜ GÜNÜNDE;HELİKOPTERLER İÇİN GÖLET OLUŞTURDULAR
Bursa'daki orman yangını 4'üncü gününde; yanan alanlar dronla görüntülendi (7)
Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına vatandaşların desteği sürüyor. Orhaneli-Harmancık yolu arasında iş makineleri ile kazarak çukur oluşturdukları alanın üstünü brandayla kaplayan vatandaşlar, su tankerleri ve hortumlarla çukuru suyla doldurup, yangın söndürme helikopterleri için gölet oluşturdu. Gölet ve helikopterlerin buradan su aldığı anlar, DHA muhabirleri tarafından görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel