Bursa'daki Orman Yangını 23 Saat Sonra Kontrol Altına Alındı

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Mustafakemalpaşa ilçesindeki orman yangını, 23 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Yangına hava ve karadan müdahale gerçekleştirildi.

1) BURSA'DAKİ ORMAN YANGINI 23 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı.

Mustafakemalpaşa ilçesi Alacaat Mahallesi'nde, dün saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına 1 İHA, 1 helikopter, 6 arazöz, 2 su tankeri ve 46 personelle müdahale edilirken, kara ekiplerinin söndürme çalışmaları dün gece boyu sürdü. Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yangının 23 saat sonra kontrol altına alındığı duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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