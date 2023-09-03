Bursa'daki orman yangını, 17 saat sonra kontrol altında (2)
TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜBursa'nın Mudanya ilçesine bağlı kırsal Göynüklü Mahallesi'nde dün saat 16.30 sıralarında başlayan ve sabah 09.30 sıralarında kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları tamamlandı.
TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜ
Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı kırsal Göynüklü Mahallesi'nde dün saat 16.30 sıralarında başlayan ve sabah 09.30 sıralarında kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları tamamlandı. Ekipler, yangının çıkış nedeni belilemek için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Güncel