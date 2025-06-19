Bursa'daki Orhaneli Yangını Söndürüldü, Orman Griye Döndü

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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan yangın, geniş bir müdahale ile söndürüldü. Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, ormanda büyük tahribat meydana geldiği gözlemlendi.

Bursa'daki yangın söndürüldü, yeşil orman griye döndü

Bir köyün boşaltılmasına sebep olan Orhaneli'deki yangın tamamen söndürüldü, yangının boyutu günün ilk ışıklarıyla kaydedildi

BURSA - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yaklaşık 20 saat önce yükselen alevler, 400 personel, 9 helikopter, 2 uçak, 125 araç ve İHA'lar ile söndürüldü. Yangının bilançosu günün ilk ışıklarıyla havadan çekilmiş fotoğraf karesiyle ortaya çıktı. Griye dönen ormanda soğutma çalışması bir süre daha devam edecek.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde dün saat 14.37'de Girencik Mahallesi'ne yakın ormanlık alanda çıkan yangın, 24 saat olmadan söndürüldü. Bölgeye hızla sevk edilen Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, saat 14.45 itibarıyla yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirirken, yaklaşık 20 saatlik çalışmada İHA'dan TOMA'lara kadar bir çok ekip seferber oldu. 125 araç, 412 personel, 9 helikopter ve 2 uçağın söndürme çalışmasına katıldığı bölgede, soğutma çalışmaları karadan devam ediyor.

Bölgede kontrol amaçlı hava uçuşları gerçekleştirilirken, yetkililer vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sabahın ilk ışıklarıyla havadan çekilen fotoğraf karesi çam ormanlarının bir kısmının küle döndüğünü gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA BÜLENT DEĞİRMEN - Güncel
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