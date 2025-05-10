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Bursa'daki İş Merkezinde Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

Bursa'daki İş Merkezinde Yangın: İtfaiye Müdahale Etti
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Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki 4 katlı iş merkezinin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatte müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BURSA'da 4 katlı iş merkezinin çatı katında, kumaşların bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından yarım saatte söndürüldü.

Merkez Osmangazi ilçesi Okçular Çarşısı'ndaki 4 katlı iş merkezinin çatı katında, kumaşların bulunduğu alanda, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyeciler yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemlerini aldı. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesinin ardından yangın tamamen söndürüldü. Zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber: Mehmet İNAN

Kamera: BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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