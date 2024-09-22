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Bursa'daki Geri Dönüşüm Tesisi Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'daki Geri Dönüşüm Tesisi Yangını Kontrol Altına Alındı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin 20 dakikalık müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

BURSA'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 20 dakikalık müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Nilüfer ilçesi Ürünlü Mahallesi Ürünlü Caddesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. İşçilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin 20 dakikalık müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

-Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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