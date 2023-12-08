- Bursa'daki deprem sonrası yetkililer harekete geçti, tarihi okul yıkılıyor

Bursa'daki tarihi okul yıkılıyor

BURSA - Bursa'da uzun yıllar hizmet veren 1. Murat İlkokulu ve Ortaokulu deprem yönetmeliğine uymadığı gerekçesiyle yıkılıyor.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi'nde bulunan tarihi 1. Murat İlkokulu ve Ortaokulu, deprem testinden geçemedi. Yıkım kararı çıkarılan okulda geçtiğimiz günlerde Gemlik merkezli 5.1 şiddetindeki depremin ardından süreç hızlandı. Bursa'da sayısız öğrencinin eğitim gördüğü 59 yıllık tarihi okulda ilk kazma 6 Aralık Çarşamba günü vuruldu. Yıkım sürecinin tamamlanmasının ardından yapılacak ihale sonrası okul yeniden hizmet verecek.1 Murat İlkokulu'nun yeniden yapım aşamasında öğrenciler Şehit Sinan Acar Ortaokulu'nda öğrenim görecekler.

"Bizim anılarımız gitsin şimdikilerin anıları daha güzel olur"

Ailece 3 kuşak 1. Murat İlkokulu'nda eğitim gören 67 yaşındaki Salih Şengör, "Burası bizim eski okulumuz, ailece 3 kuşaktır burada okuduk. Ben, oğlum ve torunum burada eğitim aldı. Yıkılan okulda birçok anılarımız vardı. Bizim anılarımız gitsin, şimdikilerin anıları daha güzel olur inşallah. Okulun yıkılıp yeniden yapılması gerekliydi. Geçen gün Bursa'da 5.1 şiddetinde bir deprem oldu, evlerde sarsıldık. Ama bu okul yeniden yapılırsa en azından öğrenciler mesele yaşamazlar. Yeni okul herkes için hayırlı olsun. İnşallah 2024 yılında yetiştirilirse çok daha iyi olur" şeklinde konuştu.