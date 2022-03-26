Bursa'daki canlı bomba saldırısının sanıkları yeniden yargılanacak

BURSA (DHA) - BURSA'da, 6 yıl önce Ulu Cami önünde, canlı bombanın kendini patlattığı 13 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada Yargıtay, tutuklu sanıklar Emine Kızıl (26), Ümmü Gülsüm Meşe (20) ile Mithat Tunç'a (19) verilen cezaları bozdu. Tutuklu sanıklara bazı ceza maddelerinin uygulanmadığını gerekçe gösteren Yargıtay, beraat eden sanıkların kararını ise onadı. Tutuklu sanıkların yargılanmasına ileriki günlerde tekrar başlanacak.

Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki Ulu Cami'nin batı kapısı yakınında, 27 Nisan 2016'da meydana gelen terör olayında, Sultan Yıldız adına sahte kimlik kullanan PKK'lı Eser Çali, çantasında taşıdığı bombayla kendini patlattı. Kadın teröristin parçalanarak öldüğü saldırıda 13 kişi yaralandı, 11 iş yeri ise hasar gördü. Çali'nin canlı bomba eyleminden sonra soruşturma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Bursa, İstanbul, Afyonkarahisar, Uşak ve İzmir'de 8'i kadın, 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden, canlı bombanın iletişim kurduğu ve Bursa'daki öğrenci evinde kaldığı Emine Kızıl, Ümmü Gülsüm Meşe, Mithat Tunç, T.K. (24), Z.Z. (26) ve İ.C. (34) tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı. Yapılan savcılık soruşturmasından sonra 6 tutuklu sanık hakkında, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'silahlı terör örgütü kurmak' suçunun yanı sıra yaralanan 13 kişi için ayrı ayrı 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından Bursa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanıkların yöneltilen suçlamaları kabul etmediği duruşmalarda tutuklu sanıklardan Z.Z., İ.C ve T.K. tahliye edildi.