Bursa'daki Barajlar Nisan Yağmurlarıyla Tamamen Doldu

Bursa'da tarihinin en düşük seviyesine inen Doğancı Barajı ile dibi gören Nilüfer Barajı'ndaki su seviyesi, etkili olan nisan yağmurlarıyla tamamen doldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürü Güngör Gülenç, 'Barajlardaki doluluk ile Bursa'nın 2024 yılında suya ihtiyacı olmayacak. Bugün itibarıyla hiç yağmur yağmasa bile 2024'e kadar suyumuz mevcut' dedi.

BURSA'da tarihinin en düşük seviyesine inen Doğancı Barajı ile dibi gören Nilüfer Barajı'ndaki su seviyesi, etkili olan nisan yağmurlarıyla tamamen doldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürü Güngör Gülenç, "Barajlardaki doluluk ile Bursa'nın 2024 yılında suya ihtiyacı olmayacak. Bugün itibarıyla hiç yağmur yağmasa bile 2024'e kadar suyumuz mevcut" dedi.

Uludağ'ın eteklerinde yer alan ve Bursa'nın içme suyu kaynağı olan Doğancı Barajı'nın doluluk oranı, kuraklık nedeniyle şubat ayında yüzde 24'te kaldı. Bu rakam, barajın kurulduğu 1983'ten bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Nilüfer Barajı ise neredeyse tamamen kurudu. Ancak nisan ayında etkili olan yağışlar, Uludağ'daki karların erimesi ve su tasarrufu çağrılarıyla birlikte Doğancı Barajı'ndaki doluluk oranı beklenilen seviyeye ulaştı. Ülke genelinde, son günlerde yaşanan kavurucu sıcaklara rağmen Bursa'da Doğancı'daki doluluk oranı yüzde 76, Nilüfer Barajı'ndaki doluluk oranı ise yüzde 98 olarak ölçüldü. BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, hava sıcaklığının en yüksek seviyeye ulaştığı çarşamba günü, su arıtma tesislerine 500 bin metreküp su çıkışı yapıldığını söyledi.

'SU KAYIP KAÇAKLARINDA TÜRKİYE'NİN EN BAŞARILI İLİYİZ'

Yağışların geç gelmesine rağmen, barajlarda risk olmamasının en temel sebebinin su kayıp kaçaklarının önüne geçilmesi olduğuna dikkat çeken Gülenç, "Su kayıp kaçakları çok önemli. İçme suyu şebekelerinde BUSKİ kurulduğunda yüzde 65 seviyesinde kaçak vardı. 100 birimlik suyun yüzde 65'i kaçaktı. Sadece yüzde 35'i musluklardan akabilirken, şu anda kaçağı yüzde 18'e düşürerek ciddi bir çalışma yaptık. Su kayıp kaçaklarında Türkiye'nin en başarılı ili olarak ödülümüzü aldık" dedi.

Şehrin büyümesiyle plan ve projelerin hız kazandığını, suyun bilinçli olarak tüketilmesi için çalışmalara başladıklarını söyleyen Gülenç, "Çınarcık Barajı'ndan 145 milyon metreküp su getirme projemiz var. 2,5 sene içerinde bu projemizi tamamladığımızda su problemi ortadan kalkacak" dedi.

'SU BOL DİYE REHAVETE KAPILMAYALIM'

Tasarruf çağrılarının ve bilinçli su tüketiminin barajlardaki doluluk oranında büyük etkisi olduğunu anlatan Gülenç, "Yaşanan son kuraklıklar, suyun önemini bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Nisan ayındaki yağmurlar bizleri rahatlattı. Barajlardaki doluluk ile Bursa'nın 2024 yılında suya ihtiyacı olmayacak. Bugün itibarıyla hiç yağmur yağmasa bile 2024'e kadar suyumuz mevcut. Ama su bol diye rehavete kapılıp, suyu kullanmamalıyız. Su, kolay bulunabilen bir şey değil. Suyun bilinçli olarak tüketilmesi için çalışmalar başlattık. Okullara, öğrencilere su tasarrufu ve tüketimi konusunda bilinçlendirmek için eğitim vereceğiz" diye konuştu. (DHA)