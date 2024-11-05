Üye Girişi
Haberler

Bursa'daki Baraj Doluluk Oranı Yüzde 20'ye Düştü

Bursa'daki Baraj Doluluk Oranı Yüzde 20'ye Düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın içme suyu ihtiyacını sağlayan Nilüfer ve Doğancı barajlarındaki doluluk oranı, Ekim ayında yüzde 2 olarak kaydedilen Nilüfer Barajı ile kritik seviyelere geriledi. Büyükşehir Belediye Başkanı, su tasarrufu çağrısında bulundu.

BURSA'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan, Nilüfer ve Doğancı barajlarındaki toplam doluluk oranı yüzde 20 olarak ölçüldü. Ekim ayında doluluk oranı yüzde 2 olarak kaydedilen Nilüfer Barajı, neredeyse kuruma noktasına geldi. Barajın kuruyan bölümlerinde toprakta oluşan derin çatlaklar dronla, havadan görüntülendi.

Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde, 'Su ve havasının güzelliğinden Bursalıların yüzü kırmızıdır. Velhasıl Bursa sudan ibarettir' sözleriyle tanımladığı su şehri Bursa'da, içme suyu rezervleri kritik noktaya geriledi. Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan 2 milyon 520 bin metreküp gövde hacmine sahip Doğancı Barajı ve 2007 yılında faaliyete giren, 60 milyon metreküp su kapasiteli Nilüfer Barajı'ndaki toplam doluluk oranı yüzde 20 olarak ölçülürken, Nilüfer Barajı neredeyse kuruma noktasına geldi. Ekim ayında doluluk oranı yüzde 2 olarak kaydedilen Nilüfer Barajı'nda kuruyan alanlarda toprakta oluşan derin çatlaklar dronla görüntülendi.

'BURALARA YÜRÜYEREK YAKLAŞAMAZDIK, ŞİMDİ ARACIMLA GİRİYORUM'

Suyla dolu olması gereken Nilüfer Barajı'ndaki kuraklık, insanların yürüyebileceği noktaya gelirken, barajda su seviyesinin ilk kez bu kadar düşük olduğunu söyleyen Salim Canlar (66), "15 yıldır Nilüfer Barajı'na balık tutmaya gelirim. İlk defa bu kadar kuraklık gördüm. Buralara yürüyerek yaklaşamazdık ama şimdi aracımla buraya kadar gelebiliyorum. Su ciddi anlamda çekilmiş. Önceden barajın başlangıç noktalarından balık tutardık" dedi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN SU TASARRUFU ÇAĞRISI

Doğancı ve Nilüfer baraj havzalarında, yeterli yağmur ve kar yağışı olmaması nedeniyle, doluluk oranının yüzde 20 seviyesine kadar düştüğüne dikkat çeken Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise sosyal medya hesabından, vatandaşlara suyu tasarruflu kullanmaları çağrısında bulundu. Bozbey, "Geçtiğimiz kış aylarında yeterli yağmur ve kar yağmaması, iklim değişikliği ile küresel ısınmanın da etkisiyle Doğancı ve Nilüfer barajlarımızda su seviyesi kritik noktaya ulaşmıştır. Siz değerli vatandaşlarımızı, bu süreçte su tasarrufuna özen göstermeye, suyumuzu kullanırken daha dikkatli olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Devlet Bahçeli, Öcalan çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım

Öcalan çağrısını yineledi

 Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor

Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor

 Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan kameralar önünde Erdoğan'a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın

Kameralar önünde Erdoğan'a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın
Ankaralı Turgut entübe edildi

Ankaralı Turgut'tan üzücü haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
HARRIS Mİ ÖNDE? ABD seçim sonuçları son durum ne? ABD seçimleri canlı takip et! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 5 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Wanda Nara ne paylaştı? Icardi ile Wanda Nara ayrılıyor mu? (WANDA VİDEO) TRUMP MI ÖNDE? ABD seçim sonuçları son durum ne? ABD seçimleri canlı takip et! Aile hekimliği (sağlık ocağı) ne zaman açılacak? 5-6-7 Kasım sağlık ocakları çalışmıyor mu? AZ Alkmaar- Fenerbahçe maçı ne zaman? AZ Alkmaar- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ankaralı Turgut entübe mi edildi? Ankaralı Turgut'un hastalığı nedir? ABD SEÇİMLERİ: ABD Başkanlık seçiminde kimin kazandığı ne zaman belli olacak? ABD YENİ BAŞKANI KİM OLDU? Harris mi Trump mı önde, 2024 ABD seçim sonuçları! EMEKLİ ZAMMI! SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak? Emekli maaşı zam tahminleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.