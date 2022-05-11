Bursa'daki AVM'de, bir mağazada çökme meydana geldi
Bursa'da bir alışveriş merkezinde (AVM) bulunan mağazada çökme meydana geldi.
OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'da bir alışveriş merkezinde (AVM) bulunan mağazada çökme meydana geldi.
Osmangazi ilçesindeki AVM'de, bir mağazanın alt katındaki tavanda çökme yaşandığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Polis, itfaiye ve AFAD ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak çalışma başlattı.
İçerideki kişiler tahliye edilerek AVM, girişlere kapatıldı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
AA / Uğur Ulu - Güncel