Bursa'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Bursa'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk toplam 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Bursa-Ankara kara yolu Eskişehir istikametinde İsmail H. (27) idaresindeki 16 HD 166 plakalı otomobil, Mevla Ay (32) yönetimindeki 34 FFS 457 plakalı otomobil ve Yusuf K'nin (27) kullandığı 06 NY 253 plakalı otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.

Kazada 06 NY 253 plakalı otomobildeki Fatma K. (29), Perihan K. (63), Sıdar G. (2) ve Lavin G. (1) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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