Bursa'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bursa-Ankara karayolu Terminal mevkisinde seyir halinde olan Seracettin D. (44) yönetimindeki 16 SYJ 39 plakalı otomobile, arkadan gelen Kartal T. (33) yönetimindeki 16 AZD 872 plakalı otomobil çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Kartal T, seyir halinde olan Kemal B. (36) yönetimindeki 35 DTA 91 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Kaza sonucunda, Kartal T. ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Bahriye T. (57) ve Berke Ç. (20) ile diğer otomobil diğer otomobildeki yolcu Yasemin D. (39) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.