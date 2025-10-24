Bursa'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzerinde, İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Sedat M.(20) yönetimindeki 16 BKT 814 plakalı otomobil, yavaşlayan Mehmet M.(53) yönetimindeki 16 ALK 034 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hızlanan hafif ticari araç, önündeki Hülya A.(34) yönetimindeki 16 AKJ 978 plakalı otomobile çarptı. Kazada araç sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.