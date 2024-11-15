Bursa'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
İnegöl-Yenişehir kara yolunda Burhan Ş. yönetimindeki 16 BJR 306 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta duran Yekta Ç. (32) idaresindeki 16 BAU 745 plakalı otomobile arkasından çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 16 BAU 745 plakalı otomobil de önündeki Akif T'nin kullandığı 16 AD 146 plakalı otomobile vurdu.
Kazada, 16 BJR 306 plakalı otomobilde bulunan Zeynep U. (54), Fatma U. (25) ve 15 günlük bebek Çınar U. yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.