Bursa'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Otomobil ve 1 Hafif Ticari Araç Karıştı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada, bir otomobilin durması sonucu arkasındaki hafif ticari araca çarpmasıyla kazanın oluştuğu güvenlik kameralarına yansıdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

BURSA'da, 2 otomobil ile 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin yavaşlamasıyla birlikte arkasındaki hafif ticari araç durdu. Duran bu araca ise arkasından gelen otomobilin çarpması ile zincirleme trafik kazası meydana geldi. Trafiğin bir süre aksadığı kaza, çevredeki apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Özgül ATABEY/MUDANYA(Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
