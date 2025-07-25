Bursa'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.
İnegöl'den Bursa istikametine seyreden S.Y. yönetimindeki 16 BRV 148 plakalı kamyonet, Bursa-Ankara kara yolunda C.E. idaresindeki 34 CTD 134 plakalı kamyona arkadan çarptı. Aynı yönde ilerleyen M.T. (58) idaresindeki 16 TM 763 plakalı cip de kamyonete çarptı.
Kazada yaralanan M.T, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel