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Bursa'da Zincirleme Kaza: 8 Araç Karıştı, 4 Yaralı

Bursa'da Zincirleme Kaza: 8 Araç Karıştı, 4 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kamyonun yağmur suyu kanalına çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 8 araç karıştı. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kaza sonucu yağmur suyu kanalına çarpan kamyonun vinç yardımıyla kurtarılması için yapılan çalışma sırasında 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Yaralanan 4 kişi hastanede tedaviye alındı.

Kaza saat 16.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerindeki Mezit Boğazı mevkisinde meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl'e seyir halinde olan Abdil Ö. (45) yönetimindeki 03 FZ 920 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yağmur suyu kanalına çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Trafik ekipleri saat 21.00 sıralarında kaza yapan kamyonun çekiciyle kurtarılması için karayolunu kontrollü olarak ulaşıma kapattı. Yolun kapanmasıyla birlikte uzun araç kuyrukları oluştu.

KAMYON DURAN ARAÇLARA ÇARPTI

Trafik akışının durduğu sırada hızla gelen Ahmet Ç. (50) yönetimindeki 06 JRK 78 plakalı kamyon, önünde duran İbrahim Y. (35) yönetimindeki 16 C 4001 plakalı otomobile, ardından sırayla Orçun U. (27) yönetimindeki 34 ANF 445 plakalı otomobile, Yaşar Ö. (57) yönetimindeki 61 FL 929 plakalı kamyonete, Süleyman Y. (35) yönetimindeki 35 BKR 568 plakalı kamyonete ve Mehmet D. (40) yönetimindeki 38 AHZ 697 plakalı kamyona çarparak durabildi. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Yaşar Ö.'nün kullandığı kamyonet de önünde duran Ercan G. (36) yönetimindeki 16 ATJ 045 plakalı otomobile çarparak durdu.

8 aracın karıştığı kazada sürücülerden Ahmet Ç. ve Mehmet D. ile 61 FL 929 plakalı kamyonette bulunan yolcular Refika Sezen T. (17) ve Hilal Ö.(23) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye görevlileri tarafından çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Zincirleme kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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