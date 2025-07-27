Bursa'da Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 21.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet Ali A. (46) yönetimindeki 16 BPH 431 plakalı otomobil yaya geçidinde durunca, arkasında seyir halindeyken duran Alanur K.'nın (22) kullandığı 16 AGH 700 plakalı otomobile, Batuhan S.(18) idaresindeki 16 BHS 707 plakalı otomobil çarptı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan Alanur K. da otomobiliyle, önünde duran Mehmet Ali A.'nın kullandığı otomobile çarptı. 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza da Batuhan S. ve Alanur K. ile otomobilde bulunan Melisa A. (21) ve Naz N.(17) yaralandı.

İhbarla olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Rashica tepkilere isyan etti: Ben gitmek istiyorum

O tepkilere isyan etti: Ben gitmek istiyorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
72 milyon euroluk yıldız, Trabzonspor'a önerildi

72 milyon euroluk yıldız Süper Lig devine önerildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.