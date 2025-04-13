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Bursa'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kazada, ehliyetsiz araç kullanan sürücüye 36 bin lira ceza kesildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda Emre D. (17) yönetimindeki 16 F 1552 plakalı otomobil, Eren Y. (22) idaresindeki 16 Y 0717 plakalı otomobil ve Ahmet K'nin (39) kullandığı 35 SC 016 plakalı otomobilin çarpıştığı kaza meydana geldi.

Kazada kontrolden çıkan Eren Y. yönetimindeki otomobil, yol kenarındaki duvarı yıkarak bir sitenin bahçesine devrildi.

Araç, sitenin zemin katındaki evin duvarına çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 3 aracın sürücüsü yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen Emre D'ye 36 bin lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

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Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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