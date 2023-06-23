Bursa'da Zincirleme Kaza: 11 Araç Birbirine Girdi
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Bursa'da bayram öncesi tatil için yola çıkan sürücülerin karıştığı zincirleme kazada 11 araç birbirine girdi. Yaralanan olmazken, İstanbul-İzmir otobanında uzun kuyruklar oluştu.
Bursa'da zincirleme kazada 11 araç birbirine girdi
İstanbul- İzmir otobanında uzun araç kuyrukları oluştu
BURSA - Bursa'da bayram öncesi tatil için yola çıkan sürücüler, birbirine çarptı. 11 aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken, İstanbul- İzmir otobanında uzun kuyruklar oluştu.
Kaza, İstanbul- İzmir otobanı Geçit Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bayram öncesi birçok vatandaş 9 günlük tatil için yollara çıkarken, İzmir Yolu Caddesi üzerinde 11 araç sürücüsü zincirleme kazaya karıştı. Kaza sonucu yaralanma olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluşurken, kazayla ilgili tahkikat sürüyor.