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Bursa'da Zihinsel Engelli Kişi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kaybolan zihinsel engelli Necmettin Sönmez'i arama çalışmaları altıncı gününde sürüyor. Ailesinin kayıp ihbarı sonrası polis ve arama kurtarma ekipleri yoğun mesai harcıyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kaybolduğu bildirilen zihinsel engelli kişiyi arama çalışmaları altıncı gününde sürüyor.

Zihinsel engelli Necmettin Sönmez (46), babası Muhittin Sönmez ile beraber 8 Ocak Çarşamba günü Osmangazi ilçesinde bulunan kuyumcular çarşısına gitti.

Burada oğlunu gözden kaybeden baba, karakola giderek kayıp ihbarında bulundu.

Ailenin civardaki sokak ile caddelere kayıp afişleri asması ve polis ekiplerinin kamera kayıtlarını izlemesi sonucunda Sönmez'in kaybolduğu gün Yıldırım ilçesine bağlı Mollaarap Mahallesi'nde görüldüğü öğrenildi.

İhbar üzerine Necmettin Sönmez'in son görüldüğü yerde JAK, İHH, ANDA, NAK ve AFAD ekipleri arama çalışmalarına altıncı gününde devam ediyor.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
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