Bursa'da zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
AA - Fatih Çapkın - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Bursa'nın Mudanya ilçesinde zeytinlik alanda başlayan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde zeytinlik alanda başlayan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Çepni Mahallesi'nde bulunan zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine orman bölge ekipleri ve yangın söndürme helikopteri yönlendirildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
AA / Fatih Çapkın - Güncel