Bursa'da zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

AA - Fatih Çapkın - Güncel
 - Güncelleme:
Bursa'da zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde zeytinlik alanda başlayan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde zeytinlik alanda başlayan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Çepni Mahallesi'nde bulunan zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine orman bölge ekipleri ve yangın söndürme helikopteri yönlendirildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

AA / Fatih Çapkın - Güncel

Mudanya Çepni Bursa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title