Bursa'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Bursa'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

AA - Barış Yılmaz - Güncel
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Bursa'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü.

Işıklar mevkisindeki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye 20 orman personeli, 1 yangın söndürme helikopteri, 3 arazöz ile ilk müdahale aracı sevk edildi.

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

AA / Barış Yılmaz - Güncel

Mudanya Bursa Güncel Haberler

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