Bursa'da zeytinliğe devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu zeytinliğe devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı. Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu zeytinliğe devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı. Orhangazi ilçesinden İznik'e doğru hareket halindeki Muhammet Talha Şen (26) idaresindeki 41 DR 528 plakalı otomobil, Üreğil Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak zeytinliğe devrildi. Sürücü Şen ile otomobilde bulunan Ömer Faruk Rençber ve Tolga Yakışan yaralandı. Bu sırada motor kısmı alev alan otomobil, olayı fark eden vatandaşlarca söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. AA / Musa Öztürk - Güncel Orhangazi İznik Bursa Güncel Haberler

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