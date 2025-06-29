Bursa'da Zeytin İşleme Merkezinde Yangın Çıktı

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki Zeytin İşleme Merkezi'nde çıkan yangında hasar oluştu.

Tesis içerisinde yer alan bir zeytin depolama ve ambalajlama iş yerinde bilinmeyen nedenlerle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaklaşık bir buçuk saat süren yoğun çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı.

Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.