BURSA'DA ZEMİNİNDE KAYMA OLAN 4 KATLI BİNAYA TAHLİYE Güncel Haberler Bursa'nın İznik ilçesinde, zemininde kayma meydana gelen 4 katlı bina, yıkılma riskine karşı tahliye edilirken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. Bursa'nın İznik ilçesinde, zemininde kayma meydana gelen 4 katlı bina, yıkılma riskine karşı tahliye edilirken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. Maltepe Caddesi Cambaz Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın zemininde, yandaki inşaatın temel kazısı sürerken, kayma meydana geldi. İhbarla bölgeye, polis ekipleri sevk edildi. Bina, tahliye edilirken, doğal gaz ve elektrik akışı da kesildi. Binanın yıkılma riskine karşı polis, sokağı giriş ve çıkışlara kapatarak, çevrede güvenlik önlemi aldı. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Maltepe İznik Bursa Güncel Haberler

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