Üye Girişi
Haberler
Beşiktaş Belediye Meclisi başkan vekili seçimleri için toplanacak

İstanbul Valiliği'nden Beşiktaş belediyesi kararı
Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı

Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
Katliamları böyle savunmuş! Biden Netanyahu ile girdiği diyaloğu anlattı

Biden Netanyahu ile girdiği diyaloğu anlattı! Katliamları böyle savunmuş
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye seslendi: Boş işlerle uğraşmayı bırakın, titreyin ve kendinize gelin

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha CHP'ye seslendi

Bursa'da Zeka Oyunları Süper Ligi Start Aldı

Bursa'da Zeka Oyunları Süper Ligi Start Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da 4'üncü kez düzenlenen Zeka Oyunları Süper Ligi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'oyun dostluğu güçlendirir' sloganıyla başladı. 9 ilçeden 1300 öğrenci ve 183 öğretmen, 5 ay süresince yarışacak.

Bursa'da 4'üncüsü düzenlenen Zeka Oyunları Süper Ligi gerçekleştirildi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "oyun dostluğu güçlendirir" sloganıyla bu yıl dördüncüsü düzenlendiği Zeka Oyunları Süper Ligi, BEBKA Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, zili çalarak ilk karşılaşmayı başlattı.

Açılış törenine, eski AK Parti Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu, okul müdürleri, projede görev alan gönüllü öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

Zeka Oyunları Süper Ligi, 9 ilçeden 97 ilkokul ve 56 ortaokuldan 1300 öğrenci ve 183 öğretmenin rehberliğinde 5 ay boyunca devam edecek.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
img

Şeyma Subaşı'ndan çok konuşulacak aşk itirafı!
img

Suriye'nin gümrük kararı sonrası bakanlık ilk adımı attı
img

Sahaya giren taraftar, Galatasaraylı futbolcuların arasına daldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan 'Erdoğan' pankartı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan sürpriz adım
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo bir an olsun düşmüyor

Kıran kırana maçta tempo bir an olsun düşmüyor
Togg'un 2025 model fiyatları belli oldu

Togg'un 2025 model fiyatları belli oldu
Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL

Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL
Özgür Özel: Savaş ilanını görüyor ve kabul ediyoruz

"Bu bir savaş ilanıdır"
Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi

Suriye'de bir yasak daha kalktı! Vatandaşlar ucuzluğa inanamadı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.