Bursa'da zehirlenen 9 köpek öldü

MUDANYA, BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde zehirlenen 9 sahipsiz köpek telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Mesudiye Mahallesi'nde iki farklı ihbarı değerlendiren Jandarma ve Mudanya Belediyesi ekipleri, 4'ü yavru 9 köpeğin öldüğünü belirledi. Ekipler, 3'ü yavru 5 köpeği ise tedavi için veterinere götürdü.

Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesince yapılan incelemede köpeklerin zehirlendiği tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.