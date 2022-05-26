Bursa'da zabıta ekipleri, bitkin haldeki yavru köpeğe su ve mama verdi - Haberler

Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yol kenarında bitkin halde gördükleri yavru köpek iyi olana kadar başında bekledi.

Bursa-Orhaneli Yolu'nda görevden dönen Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yol kenarında yatan yavru köpeği görünce durdu. Araçtan inen görevliler, köpekle ilgilenmeye başladı.

Susadığını düşünen memurlar, köpeğe su verdi. Köpek şişedeki suyun tamamını içti.

Yavru köpeği besleyen ekipler hayvan toparlanana kadar başında bekledi.

İlgili birimler tarafından kontrolleri yapılan yavru köpek, sağlık durumunun iyi olması üzerine doğal yaşamına bırakıldı.