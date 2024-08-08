Bursa'da Yürüyüş Yapan Kadın Dereye Düştü

BURSA'da, yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten dereye düşüp yaralanan Gülfet E. (48), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi'nde meydana geldi. 20'nci Dere Sokak üzerinde yürüyüş yapan Gülfet E., dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten dereye düşüp yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, itfaiye ekiplerinin kısa süre müdahalesi ile kurtarıldı. Olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gülfet E., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.