Bursa'da Yorgun Mermiyle Yaralanan Çocuk ile İlgili Bir Kişi Gözaltına Alındı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir çocuğun parkta oynarken yorgun mermiyle yaralanmasına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

14 Eylül'de Demirtaş Sakarya Mahallesi Merhum Halil Satık Parkı'nda oynayan İsmail K'ye (6) yorgun mermi isabet etmesinin ardından soruşturma başlatan Demirtaş Polis Merkezi Amirliği ekipleri, araştırmalar sonucu merminin geldiği yönü tespit etti.

Tabancanın İsmetiye Mahallesi tarafından ateşlendiğini belirleyen polis ekipleri, çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı.

Ekipler, bölgedeki boş bir arazide bulduğu 38 boş kovanın E.K'ye ait tabancadan ateşlendiğini belirledi.

Gözaltına alınan E.K'nin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Bu arada, tedavisi tamamlanan İsmail K'nin sağlık durumunun iyi olduğu, çocuğun kalçasından çıkarılan mermi çekirdeğinin ise incelenmek üzere Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarına gönderildiği öğrenildi.